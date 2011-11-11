Самый богатый человек в Ирландии разорился, вложив деньги в банк, который лопнул

Бывший ещё 3 года назад самым богатым человеком британской Ирландии Шон Куинн в пятницу был объявлен банкротом по решению суда в Белфасте. Он задолжал бывшему Англо-ирландскому банку более $2 млрд. Куин пытается оспорить большую часть этой суммы.

На пике успеха его состояние составляло $5 млрд. Роковыми для бизнесмена стали инвестиции в печально известный Англо-Ирландский банк незадолго до его краха.

Один из крупнейших банков Ирландии серьезно пострадал во время кризиса 2008 года. В результате правительство национализировало банк. До того, как 64-летний Куинн инвестировал огромную сумму в этот банк, его состояние оценивалось в 4 млрд евро. Правда, Куинна в Ирландии по-прежнему называют героем, выражая ему благодарность за то, что он создал тысячи рабочих мест.