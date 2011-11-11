Путин надеется, что правящие элиты и простые граждане России договорятся

Премьер-министр России Владимир Путин не считает, что действующая система управления в нашей стране исчерпала себя, но уверен, заявил он в подмосковном Николо-Урюпино в пятницу, в том, что она будет меняться эволюционным путём.

Говоря о преобразованиях в политической системе, Путин высказал мнение, что они неизбежно будут происходить в соответствии с требованиями экономики.

"Я надеюсь на то, что это будет происходить спокойно при согласованных позициях так называемых правящих элит и простых граждан", - заявил премьер на встрече с членами Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Николо-Урюпино, передаёт радио "Маяк".