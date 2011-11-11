Козак: Душанбе отпустит осуждённых российских летчиков с извинениями

Российский вице-премьер Дмитрий Козак убежден в том, что в результате мер, предпринимаемых руководством страны, в частности, российским дипломатическим ведомством, двое летчиков, осуждённых в Таджикистане, вскоре будут освобождены.

"Я уверен в том, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована, и наш лётчик, и гражданин Эстонии будут на свободе», - заявил Козак, добавив, что пилотам будут принесены извинения.



После того, как таджикский суд приговорил российского летчика Владимира Садовничего к 8,5 годам лишения свободы, Москва предупредила о возможном принятии "ассиметричных" мер.

В настоящее время выдворения из России ожидают почти 300 граждан Таджикистана. Как сообщил ИТАР-ТАСС глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский, все 297 человек - правонарушители и нелегальные мигранты.