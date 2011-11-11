Патриарх Кирилл: Крушение СССР - это крушение исторической России

Глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал распад СССР негативным событием, он считает, что крушение СССР - это крушение исторической России.



В пятницу на совместном заседании попечительского, наблюдательного и общественного советов церковно-научного центра "Православная энциклопедия" патриарх Кирилл сказал: "В этом году мы вспоминаем 20-летие крушения Советского Союза. Я в связи с этим предпочитаю говорить о крушении исторической России".



По словам предстоятеля, сейчас многие задаются вопросом, почему произошел распад СССР, существует и много ответов, "среди причин – несомненно, упадок национального самосознания, национальной гордости, восприятия истории во всей ее совокупности, понимания огромного значения исторической общности людей для их, в том числе, материального и духовного процветания".



Патриарх Кирилл призвал россиян заботиться "о росте национального самосознания, достоинства для того, чтобы никогда в истории больше не повторилось то, что произошло в начале 90-х годов, и чтобы никакие ссылки на неудовлетворительное управление, неправильную идеологию не подталкивали людей к тому, чтобы разрушить государственность, потому что целились в режим, а попали в историческую Россию".



В конце своего выступления патриах сказал: "Дай Бог, чтобы навсегда народ наш гарантированно защищен от таких соблазнов, искушений, через которые мы прошли, потеряв историческую Россию", – цитирует его Интерфакс.