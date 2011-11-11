На Тушинском рынке запретили продавать сырое мясо
11 ноября 2011, 21:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве по результатам проведенной проверки запрещено продавать сырое мясо на Тушинском рынке столицы, такое решение было вынесено ветеринарным Комитетом столицы.
В ходе проверки было установлено, что на рынке отсутствуют надлежащие условия для разруба мяса и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья животного происхождения непромышленной выработки, говорится в сообщении пресс-службы Комитета.
Кроме того, согласно официальному сообщению Комитета, на торговом объекте отсутствует необходимое холодильное оборудование для изоляции некачественной и опасной в ветеринарном отношении продукции.
Ветеринарный Комитет Москвы выдал администрации рынка требование об устранении выявленных нарушений, продавцам вручены уведомления о прекращении поставок сырья животного происхождения непромышленной выработки, но с возможностью реализации остатков продукции, которая будет подвержена ветеринарно-санитарной экспертизе.