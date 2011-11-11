Александр Пугачёв продаёт France-Coir за €1

Сын бывшего российского сенатора от Тувы Сергея Пугачёва, Александр, заявил в пятницу о готовности продать принадлежащую ему с 2009 года парижскую ежедневную газету France-Coir за символическую сумму в €1 при условии погашения долгов в размере более €3 млн.

France-Soir в середине ХХ века была одним из самых влиятельных французских изданий. Сейчас она приносит убытки в размере около миллиона евро в месяц. В связи с этим Пугачёв решил закрыть печатную версию издания и сосредоточиться на публикации новостей в Интернете. Это вызвало возмущение сотрудников France-Soir, более ста из которых могут потерять работу.