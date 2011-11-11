Выявлено официально самое популярное наименование улицы в России

Составлен список самых популярных названий улиц в России. Перечень сформировала Федеральная информационная адресная система. Так, самым популярным названием улицы в стране является Центральная - таких у нас насчитывается свыше 23 тысяч.

Второе место в рейтинге заняла улица Молодежная - более 16 тысяч, замыкает тройку лидеров Школьная улица

В первую десятку вошли также Лесная, Садовая, Советская, Новая, Набережная, Заречная и Зеленая улицы. Что касается такого распространенного названия, как улица Ленина, то этому наименованию досталось лишь 14-е место в списке.

При этом вождь мирового пролетариата стал лидером списка личностей, в честь которых названа та или иная улица. Второе место в "личном зачете" занимает Юрий Гагарин. Третьим стал Сергей Киров, четвертым - Александр Пушкин.