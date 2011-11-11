Студенты МГУ в пятницу зажгли символический "огонь знаний" близ села Холмогоры в Архангельской области. Акция проводится в честь 300-летия учёного по инициативе студенческих и молодёжных организаций МГУ и других вузов России.

Горящий факел студенты доставят к Московскому университету путем, которым когда-то прошел будущий его создатель. По пути в городах и селах, в вузах и школах студенты прочтут лекции о роли Ломоносова в становлении российской и мировой науки. 19 ноября - в день рождения "великого новатора России" - участники акции приедут в Москву.

Там состоится праздничный митинг у памятника Ломоносову рядом с главным зданием МГУ.

Впервые "огонь знаний" был зажжён в честь 250-летия МГУ в январе 2005 г. Тогда четыре тысячи студентов из рук в руки передают факел, привезённый из родного села Михаила Ломоносова в Архангельской области.