ФМС планирует выдворить с территории РФ около 300 граждан Таджикистана
11 ноября 2011, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы РФ Залина Корнилова сообщила, что в России в центрах временного содержания иностранных граждан находятся почти 300 граждан Таджикистана.
По ее словам, 297 граждан Таджикистана задержаны за нарушение законодательства РФ и в настоящее время они находятся в ожидании выдворения на родину.
Глава ФМС Константин Ромодановский пояснил, как только будет решена техническая сторона вопроса, они будут выдворены с территории России. Это "планомерная ежедневная работа по борьбе с правонарушителями".