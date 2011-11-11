ФМС планирует выдворить с территории РФ около 300 граждан Таджикистана

Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы РФ Залина Корнилова сообщила, что в России в центрах временного содержания иностранных граждан находятся почти 300 граждан Таджикистана.



По ее словам, 297 граждан Таджикистана задержаны за нарушение законодательства РФ и в настоящее время они находятся в ожидании выдворения на родину.



Глава ФМС Константин Ромодановский пояснил, как только будет решена техническая сторона вопроса, они будут выдворены с территории России. Это "планомерная ежедневная работа по борьбе с правонарушителями".