Путин надеется на проведение реформ в Госдуме и приветствует их в Совфеде

Премьер-министр РФ Владимир Путин приветствует структурную реформу Совета Федерации и надеется, что депутаты Госдумы после декабрьских выборов последуют примеру сенаторов.



На встрече с руководством верхней палаты российского парламента Владимир Путин заявил: "Приветствую ваше решение провести внутреннюю структурную реформу, укрепить отдельные направления работы, объединить несколько комитетов и комиссий".



Премьер далее добавил: "Рассчитываю, что коллеги в будущей Государственной думе тоже обратят внимание (на опыт верхней палаты)", - цитирует его РИА Новости.



Напомним, Совет Федерации утвердил свою новую структуру, которая предусматривает значительное сокращение числа комитетов и комиссий - с 27 до 10. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила также о намерении сделать работу верхней палаты более прозрачной, активизировав сотрудничество с региональными СМИ, что позволит гражданам контролировать работу сенаторов. Кроме того, пресс-служба СовФеда реорганизована в управление информации и взаимодействия со СМИ, в настоящее время все сотрудники пресс-службы выведены за штат, а новое управление возглавила пресс-секретарь Матвиенко Наталья Фоменко.