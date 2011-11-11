За взятку арестована начальница налоговой инспекции № 14 Романичева
11 ноября 2011, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Савеловского суда Евгения Воробьева сообщила, что суд арестовал начальницу налоговой инспекции № 14 Светлану Романичеву, подозреваемую в получении взятки в 3 миллиона рублей.
Евгения Воробьева рассказала, что "в отношении Романичевой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца".
Следствие подозревает Романичеву и ее коллегу, старшего государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок Наталью Ромашкину в получении взятки в три миллиона рублей.
По версии следствия, сотрудники налоговых органов вымогали деньги у руководителя крупной коммерческой организации за сокрытие выявленных нарушений налогового законодательства и за общее покровительство при проведении налоговой проверки.
Романичева была задержана с поличным во время передачи денег в ходе спецоперации МВД.