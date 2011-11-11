МАГАТЭ: в Европе обнаружены частицы радиоактивного йода-131

В Чехии и других районах Европы обнаружены частицы радиоактивного йода-131. Его концентрация настолько мала, что он не создает угрозу для здоровья, однако само его появление вызывает бейпокойство, заявляет в пятницу МАГАТЭ.

Международное агентство пытается установить источник происхождения радиоактивного йода, передаёт РИА Новости. Эксперты организации не считают, что этим источником является японская АЭС "Фукусима-1".

Чешское агентство по контролю за ядерной безопасности уведомило МАГАТЭ, что очень низкий уровень йода-131 выявлен в последние дни в атмосфере.

"МАГАТЭ получило похожие данные из других частей Европы", - говорится заявлении атомного агентства ООН.

Йод-131 считается наиболее опасным нуклидом, образующимся при делении ядер. Этот изотоп вызывает мутации и гибель клеток, в которые он проник, и окружающих тканей на глубину несколько миллиметров. Выброс радиойода в окружающую среду происходит в основном в результате ядерных испытаний или аварий на АЭС. Период его полураспада составляет восемь суток.

Напомним, в марте этого года там произошла авария и крупный выброс радиоактивных веществ.