Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ООО "Ашан" и ООО "Атак", входящих во французскую группу Aushan, по фактам дискриминационных условий для поставщиков товаров.



Дело возбуждено по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 закона о торговле, об этом говорится в официальном сообщении ФАС.



По данным антимонопольной службы, компании создавали дискриминационные условия для поставщиков продовольственных товаров, определяя стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг в процентах от товарооборота по договору поставки.



Согласно закону о торговле, ритейлерам и поставщикам запрещено создавать дискриминационные условия для контрагентов, в том числе препятствовать выходу на рынок других хозяйствующих субъектов, нарушать установленный порядок ценообразования, а также навязывать контрагенту свои условия.

Рассмотрение дела назначено на 19 декабря.



Напомним, ФАС уже не в первый раз фиксирует нарушения в законе о торговле в "Ашане" и "Атак", к примеру, в 2010 году антимонопольная служба выявила нарушения в торговых договорах у поставщиков хлеба, работающими с "Ашаном" и "Атак".