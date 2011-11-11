В столице незаконную рекламу надо срочно отключить от электроснабжения, заявил в пятницу на совещании в правительстве Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, в городе много незаконных подключений для подсветки рекламы.

"Подключают даже от троллейбусных проводов. Это чистой воды воровство, которое отражается на тарифах, а платят простые москвичи", - добавил мэр, передаёт радио Маяк.

Кто именно будет отключать рекламу от подсветки и как это будет происходить, Собянин не уточнил.