В Чечне начались облавы на трудовых мигрантов, в том числе и из Таджикистана

В Чечне в пятницу правоохранительные органы проводят рейды для поиска и задержания нелегально работающих в республике мигрантов из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.



В городской администрации в Грозном сообщили: "Для определения точного количества мигрантов, проживающих на территории Грозного, местные власти совместно с правоохранительными органами проведут рейдовые мероприятия, и после составления итоговых данных начнется процесс экстрадиции нелегалов за пределы России. С ростом экономического благосостояния в столицу Чечни с целью заработать легкие деньги хлынули граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья. Большую часть мигрантов составляют выходцы из бывших союзных республик: Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана", - цитируют сотрудника горадминистрации РИА Новости.



После мероприятий по задержанию мигрантов в отношении них будут подготовлены решения суда, запрещающие им въезжать в Чеченскую республику.



Напомним, облавы на мигрантов, в том числе и на таджиков, в Грозном начались после того, как в Москве днем ранее прошли такие же мероприятия.