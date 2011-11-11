МИД РФ: Москва ждет ответа Вашингтона по делу Бута

Москва ожидает ответа американской стороны на свой "принципиальный демарш" по делу осужденного в США российского гражданина Виктора Бута, заявил в пятницу уполномоченный российского внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека Константин Долгов.

На прошлой неделе присяжные признали Бута виновным в сговоре с целью убийства американцев, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма, напоминает РИА Новости. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Мера наказания Буту будет определена на заседании 8 февраля.

Напомним, 3 ноября МИД России озвучил свою позицию относительно судебного процесса по делу российского предпринимателя Виктора Бута: его ход и обстановка вокруг него ставят под сомнение основания, на которых строилось обвинение, и справедливость принятого судебного решения.

В пятницу замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что в Вашингтоне не рассматривают возможность выдачи Виктора Бута России.