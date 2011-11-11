Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее ребенка в Подмосковье

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее годовалого ребенка в Подмосковье.



Владимир Маркин сказал, что "по подозрению в совершении данного преступления в кратчайшие сроки задержан 18-летний гражданин Республики Узбекистан", который в настоящее время написал явку с повинной.



По данным следствия, в минувшую среду в лесном массиве между молодым человеком и женщиной, которая прогуливалась с ребенком, произошла ссора, "в результате он задушил женщину поясом от ее куртки, а ребенку нанес удар головой о дерево", - рассказал Владимир Маркин.



Аргументы Недели ранее сообщали, что 10 ноября в лесополосе посёлка Поведники Мытищинского района обнаружены тела 28-летней жительницы Мытищ с признаками удушения и её годовалого сына с гематомой в области головы. По факту двойного убийства следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.