Губернатор Подмосковья взял ситуацию в Доме малютки колонии под спецконтроль

По факту гибели младенца и массового заболевания малышей в подмосковной Можайской женской колонии, где в Доме ребенка заболели 59 детей , возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель ведомства Марина Гриднева.

Кроме того, губернатор Московской области Борис Громов поручил в пятницу министру здравоохранения региона держать под постоянным контролем ситуацию с детьми, которые ранее были госпитализированы из-за вспышки респираторного заболевания в Доме малютки этой подмосковной колонии, сообщили в пресс-службе главы Подмосковья.

В результате вспышки респираторного заболевания в доме матери и ребенка можайской колонии 8 ноября были госпитализированы несколько десятков детей, одна из заболевших девочек скончалась.

"Глава региона сегодня заслушал доклад министра здравоохранения региона о состоянии детей. Владимир Семенов доложил, что министерством предприняты все необходимые меры. Это касается медицинских специалистов, лекарств, медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

В настоящий момент состояние госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что по факту смерти младенца возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей " (часть 2 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция - три года заключения.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья сообщили, что ведомство также проводит проверку по данному факту, передаёт РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов поручил омбудсмену Московской области Валерии Андреевой выехать в Можайскую женскую колонию и выяснить подробности смерти ребенка, поскольку это не первый случай в учреждении. По факту смерти четырехмесячной девочки в исправительной колонии Можайска 19 сентября 2011 года детский омбудсмен уже направлял обращение прокурору Московской области о проведении проверки исполнения законодательства о защите прав малолетних, содержащихся в доме ребенка при этой колонии.