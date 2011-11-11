Во время избирательной кампании в Госдуму "Единая Россия" будет агитировать плакатами с изображением как президента Дмитрия Медведева, так и премьер-министра Владимира Путина, сообщил в пятницу глава Высшего совета ЕР, спикер Госдумы Борис Грызлов.

Путин является лидером "Единой России" и на прошлых выборах в Госдуму возглавлял избирательный список партии. На нынешних парламентских выборах, которые предстоят 4 декабря, список единороссов возглавил президент России.

"Будет на федеральном уровне два главных участника нашей выборной кампании - Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Это уже не однообразие с нашей стороны. У нас будут плакаты и с одним лидером, и с другим лидером", - сказал экспертам дискуссионного клуба "Валдай" Грызлов.

Он напомнил, что оба лидера дали согласие на использование своего облика в агитационной кампании единороссов.

Секретарь президиума генсовета ЕР Сергей Неверов ранее заявлял, что партия рассчитывает на участие в своих предвыборных мероприятиях и Медведева, и Путина. При этом он пояснял, что по закону премьер и президент могут принимать участие в подобных мероприятиях в выходные и праздничные дни, передаёт РИА Новости. Замсекретаря президиума генсовета партии Юрий Шувалов, в свою очередь, отмечал, что образ премьер-министра, возможно, будет использован в предвыборных телероликах "Единой России".

Период предвыборной агитации начался 5 ноября и завершится в 00.00 по местному времени 3 декабря, когда наступит "день тишины" перед выборами.