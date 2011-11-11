В Подмосковье обнаружены и изъяты просроченные пиротехнические изделия

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружен склад с просроченными пиротехническими изделиями.



Склад, где производилась перемаркировка и хранение просроченных пиротехнических изделий 2-го и 3-го класса опасности без специальных разрешений был обнаружен на территории промзоны в поселке Свердловский Щелковского района. На данном производстве трудились граждане из республик СНГ и несколько граждан России.



Из незаконного оборота изъято 20 000 штук пиротехнических изделий на общую сумму около 3 500 000 рублей. Просроченные изделия отправлены на исследование, после которого они будут утилизированы.



В настоящее время устанавливаются поставщики и заказчики пиротехнических изделий, а также каналы их сбыта. Устанавливается нахождение ранее сбытой продукции для изъятия ее из оборота.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.



