Все ростовские таксомоторы станут белоснежными

В Ростове-на-Дону депутаты регионального заксобрания приняли закон, предусматривающий, что все такси в области должны быть белого цвета, сообщил в пятницу председатель комитета парламента региона по строительству Владимир Гребенюк.

Согласно федеральному законодательству, с 1 сентября 2011 года все таксисты и таксомоторные компании в России обязаны иметь специальное разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа. К полномочиям регионов в данной сфере относится определение порядка осуществления контроля за деятельностью легковых такси и установление требования к цветовой гамме кузова автомобиля.

В соответствии с областным законом, с 1 июля 2014 года компании-перевозчики обязаны будут использовать единый цвет для своих такси, определяемый самим перевозчиком. С 2016 же года все ростовские такси должны будут стать белыми.

"С 1 января 2016 года все легковые такси должны будут иметь белый цвет кузова", - говорится в материалах законодательного собрания области.

Ранее министр транспорта области Дживан Вартанян пояснил выбор данного цвета, в частности, его дешевизной по сравнению с другими цветами

Кроме того, по данным регионального парламента, "абсолютно все марки автомобилей выпускаются белого цвета (в отличие от того же желтого)".

В вечернее время на фоне белого, по мнению законодателей, лучше всего читается текст.

Контроль за соблюдением установленных требований возложен на минтранспорта Ростовской области.