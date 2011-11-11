Почти половина россиян считает, что на Чечню тратят слишком много денег

Почти половина россиян считает бюджетные дотации Чечне слишком большими. Чересчур много бюджетных средств тратится на республику, полагают 42% россиян. Таковы данные опроса Фонда "Oбщественное мнение".



Ситуация в Чечне улучшается, считают 47% опрошенных. Ухудшение отмечают 5% респондентов. Остальные 31% не заметили изменений ни в какую сторону (33% в 2007 году), передает Интерфакс. Вместе с тем, 42% россиян считают, что Чечня получает слишком много средств из федерального бюджета. При этом, каждый четвертый опрошенный (25%) полагает количество выделяемых денег достаточным, а 2% говорят о том, что средств слишком мало.



