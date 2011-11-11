В России три беды - дураки и дороги, плюс коррупция - Медведев

В беседе с региональными журналистами в Хабаровске президент России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в России три беды - дураки и дороги, плюс коррупция: "воруют-с".



Отвечая на вопрос - изменился ли на сегодняшний день список главных бед России, российский президент сказал: "Если я скажу, что совсем изменился, вы мне не поверите. Эти две беды остались".



"Приехал, сел в машину - я иногда сам за руль сажусь, и иногда в роли пассажира - сразу видно, как этим занимается губернатор, буквально по первым метрам", - отметил президент РФ.



По словам Дмитрия Медведева, даже федеральные дороги очень разные, в том числе, очень плохие.



Российский президент продолжил, что "если говорить о других бедах, то я бы упомянул еще одну проблему, которая тоже носит абсолютно исторический характер", и процитировал известное высказывание Карамзина о том, что в России "воруют-с".



"Это тоже проблема, которая существует несколько веков, и которую мы пока, к сожалению, не решили. Коррупция остается одной из самых опасных и самых тяжелых проблем нашего общества, хотя опять же, мне не стыдно за то, что мы сделали в последние годы, потому что впервые было разработано антикоррупционное законодательство", - цитирует президента РФ РИА Новости.