Из России выдворят 100 таджиков

Из России выселяют около 100 граждан Таджикистана. Возможно, такая мера была принята в ответ на действия Душанбе. Из России будут выдворены таджики, совершившие правонарушения на территории РФ.



Об этом сообщил директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский, передает телеканал "Россия 24". В ближайшее время процедура выдворения завершится. По его словам, накануне в Москве были задержаны 134 гражданина Таджикистана, которые нарушили российское миграционное законодательство. Не исключено, что они также будут выдворены из страны. Ряд российских СМИ, ссылаясь на дипломатические источники в Москве, сообщил, что выдворение из России граждан Таджикистана - это часть асимметричного ответа на позицию Таджикистана в отношении российского летчика Виктора Садовничего.



Накануне президент России Дмитрий Медведев пообещал принять меры в ответ на приговор российскому летчику Владимиру Садовничему и его коллеге из Эстонии Алексею Руденко, которых таджикский суд приговорил к 8,5 года лишения свободы каждого. Летчиков признали виновными в незаконном пересечении границы, нарушении правил международных полетов и контрабанде.