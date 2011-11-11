Госучреждения будут обязаны проводить тестирование на наркотики

В ближайшее время Минздравсоцразвития регламентирует порядок тестирования населения на употребление наркотиков. Как заявил главный нарколог страны Евгений Брюн, тестирование станет обязательным для госучреждений, но добровольным для их коллективов.



"10-13% старшеклассников и 15-30% студентов употребляли наркотики. Мы должны заниматься этим вопросом", - отметил Брюн, передает Интерфакс. Помимо этого, главный нарколог предложил предусмотреть в трудовых договорах пункты, обязывающие работников "не употреблять наркотики, проходить тестирование и сотрудничать с наркологическим диспансером в случае выявления заболевания". "Всех протестировать, конечно, будет невозможно. Группа риска - 35% населения", - добавил Брюн.



