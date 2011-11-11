В Петербурге будут судить банду, в состав которой входили шесть милиционеров

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут члены преступного сообщества, обвиняемые в совершении целого ряда преступлений в отношении пожилых граждан, сообщили Аргументам.ру в СК РФ.

Главным следственным управлением СК РФ по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 39 членов преступного сообщества, в состав которого входили 6 сотрудников милиции.

Следствием установлено, что члены преступного сообщества на территории Приморского района Санкт-Петербурга длительное время совершали уличные мошенничества, так называемый лохотрон, в отношении пожилых граждан.

Используя их доверчивость и преклонный возраст, обвиняемые путем обмана убеждали пенсионеров участвовать в акциях, в результате которых они могли получить ценные призы. Нередко введенные в заблуждение люди отдавали злоумышленникам все свои средства, в том числе находящиеся на хранении в их домах и кредитных организациях.

Группа действовала в местах, где пожилых людей можно было встретить чаще всего – около аптек, магазинов, отделений Сберегательного банка.

С января по декабрь 2008 года члены преступного сообщества совершили 28 эпизодов преступлений, среди которых мошенничество, покушение и приготовление к нему, а также грабеж.

Установлено, что в состав группы входили 6 сотрудников УВД Приморского района, в том числе 3 заместителя начальников отделов милиции. Милиционерам предназначалось 10 % от суммы денежных средств, полученных от каждого потерпевшего. За эти деньги сотрудники правоохранительных органов искажали фактические данные в заявлении потерпевшего либо вообще не регистрировали его, а также принимали решение об отказе в возбуждении уголовного дела в случае обращения потерпевшего в органы милиции.