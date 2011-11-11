В пятницу на часах появятся 12 одинаковых цифр подряд

11 ноября 2011 года в своем роде особенная дата для мира: на часах в пятницу, 11 ноября 2011 года, стрелка пробежит 11 часов 11 минут 11 секунд 11-го дня 11-го месяца 2011 года, а на циферблате электронных часов появится двенадцать единиц.

В следующий раз 12 одинаковых цифр подряд появятся на часах лишь через сто лет.Многие жители планеты хотят отметить этот момент как можно более ярко – считается, что в этом случае «временной палиндром» принесет удачу. Больше всего заказов на проведение свадеб 11 ноября 2011 года было сделано в Индии, граждане которой в большинстве своем очень суеверны.

Скептики отмечают, что никакой мистики во «временном палиндроме» нет – 12 одинаковых цифр подряд на часах – это просто забавное совпадение и не более того.