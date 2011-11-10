Путин требует усилить контроль за структурами ЖКХ (ВИДЕО)

Премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства в четверг потребовал усилить контроль за структурами ЖКХ. Глава правительства поставил сроки: к 20 декабря должен быть готов полный анализ показателей экономической деятельности компаний, работающих в сфере ЖКХ, и определена обоснованность цен на электроэнергию для разных групп населения.

"Необходимо держать ситуацию в сфере ЖКХ под постоянным контролем региональных властей, строго следить за тем, чтобы никто, как мы уже неоднократно говорили, не смел залезать в карман гражданам", - сказал Владимир Путин.

На заседании президиума правительства обсуждалась еще одна тема - тарифы на электроэнергию. Есть хорошие новости - целые категории российских граждан смогут платить меньше. "Отменяются штрафы за недобор электроэнергии. Сегодня этот вопрос урегулирован, платить за неиспользованную энергию не придётся", - сообщил премьер. По словам Путина, малый и средний бизнес получают возможность строить свою работу, включая электропотребление, на долгосрочной основе и без обременительных издержек, дополнительных издержек. Речь идёт о потребителях, заключавших договоры с присоединённой мощностью до 750 кВт включительно.