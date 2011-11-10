Генпрокуратура предложила Минфину ввести еще льготы для автомобилистов

Генеральная прокуратура России предложила Минфину разработать систему льгот для автолюбителей, чтобы стимулировать их к покупке видеорегистраторов. Соответствующее предложение направлено Министерству финансов, сообщила официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева.

Участники дорожного движения практически не используют возможность оформления документов о ДТП при отсутствии пострадавших без сотрудников Госавтоинспекции. "За редким исключением документы о происшествиях указанной категории, даже при отсутствии признаков административных правонарушений, оформляются сотрудниками ГИБДД с соблюдением всех процессуальных норм, что требует значительных временных затрат", - сообщается на сайте Генпрокуратуры. Из-за длительного оформления ДТП уменьшается пропускная способность дорог, создаются условия для возникновения новых аварий. Для решения этих проблем Генпрокуратура предложила Минфину заняться упрощением способов оформления страховых случаев по договорам ОСАГО и фиксации ДТП без пострадавших без участия сотрудников полиции.

"АН" сообщали, что на этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий увеличить предельный размер выплаты по ОСАГО по упрощенной схеме оформления убытка с 25 до 50 тысяч рублей.