Заксобрание Кемеровской области внесло в четверг на рассмотрение Госдумы законопроект о включении подразделений "неотложки" в перечень организаций, имеющих право на приобретение оружия самообороны.

Для обеспечения самообороны врачей скорой помощи предлагается снабдить их оружием с травматическими, шумовыми или световыми патронами. Кроме того, депутаты планируют обеспечить медиков газовыми и светозвуковыми пистолетами, а также электрошокерами и искровыми разрядниками.

"Несмотря на частые нападения на работников скорой помощи на вызовах, не установлено никаких мер их защиты, в результате чего работники и врачи скорой помощи получают травмы и даже погибают, исполняя свой профессиональный долг", – поясняется в записке к проекту закона кузбасских парламентариев, сообщает "Эхо Москвы".

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ Татьяна Яковлева считает, что сегодняшняя действительность требует обеспечить бригады "скорой помощи" средствами самообороны. По ее мнению, число нападений на медиков резко увеличится из-за упразднения медвытрезвителей.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков сомневается в том, что медикам нужно выдавать оружие самообороны. Он считает, что если кто-то из медиков опасается за свою жизнь, он может сам приобрести оружие самообороны.