Собянин попросил у президента полномочий для контроля над мигрантами в Москве

Правительство Москвы намерено ужесточить контроль над мигрантами, приезжающими в столицу на межрегиональных автобусах, сообщил мэр столицы президенту РФ в четверг.

Градоначальник обратился к главе государства с просьбой дать соответствующее поручение в четверг во время совместного с президентом Дмитрием Медведевым осмотра нового здания ОВД по столичному району Академический.

"У нас выявилась такая достаточно серьезная проблема, связанная с тем, что у нас огромное количество людей, речь идет не о десятках, а о десятках тысяч людей, которые приезжают ежедневно на межрегиональных автобусах, которые приезжают и с юга, и с севера, отовсюду, и практически мы ничего сделать с ними не можем,"- посетовал Собянин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Их учитывать вообще почти невозможно," - согласился президент.

"Ну, даже когда можем их учитывать, ничего сделать не можем. Административное законодательство практически не предусматривает санкций к ним. Сколько мы мучаемся с ними, а это огромный поток людей, вообще никак не контролируемый. Просим, если можно, поручение дать, чтобы мы также с коллегами поработали над этим," - сказал Сергей Собянин.