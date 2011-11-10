Продажи очков без оправы, которые на протяжении многих лет предпочитал основатель Apple Стив Джобс возросли в 12 раз после его смерти. При том, что розничная цена очков без линз в Европе – €265, в Америке – $450.

Джобс открыл для себя продукцию германской компании Lunor в Нью-Йорке 14 лет назад, и с тех пор носил только один вид очков – Lunor Classic Rund, постоянно покупая замену.

За месяц, прошедший с момента смерти Джобса, Lunar продала столько же очков этого типа, сколько за весь предыдущий год, сообщает компания, передаёт mignews.com. При этом никто не берётся подсчитать, сколько в мире покупают подделок под хитовые очки.

Фирма быстро перестроилась под возросший спрос, и теперь очки занимают главное место на её веб-сайте, получив подходящее маркетинговое наименование – очки "Стива Джобса".