Глава Минздрава РФ Татьяна Голикова: россияне в этом году стали меньше умирать

В России за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели общей смертности снизились на 5,9%, сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова в четверг.

Показатели смертности от отравления алкоголем снизились на 16%, от туберкулёза – на 7,2%.

"У нас неплохие данные за девять месяцев текущего года по медицинской статистике. Это в том числе и результат выполнения нацпроекта "Здоровье". Снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 7% с лишним, от ДТП – почти на 5,5% и онкологические заболевания тоже: здесь снижение небольшое, но оно всё-таки уже есть – на 1,6%." - сказал российский премьер Владимир Путин на очередном заседании правительства, сообщает сайт главы кабинета министров.

Министр здраоохранения уточнила, что по некоторым регионам получены просто блестящие результаты. Если говорить о снижении смертности в дорожно-транспортных происшествиях, лидирует Рязанская область: там снижение – 42,6%, при том что по России – 5,4%.

А по онкологии, при том что Российская Федерация – 1,6%, Республика Мордовия – 14,4% и Тамбовская область – 11,8%.