Дмитрий Медведев в День сотрудника МВД РФ пообщался с рядовыми полицейскими

Президент РФ Дмитрий Медведев в четверг, 10 ноября, в День сотрудника МВД России, посетил отделение по Академическому району Москвы и встретился с личным составом отдела. Глава государства проверил, как работает дежурная часть и группа оперативно-розыскной информации.

Отделение МВД по Академическому району расположено в новом здании. Медведев отметил, что это – "современный офис, в который не стыдно зайти, нет грязи и где ничем не пахнет". Он выразил надежду, что "в целом по Москве таких мест будет появляться всё больше и больше".

Российского президента порадовала новая компьютерная база данных и несколько огорчил журнал дежурного. На вопрос президента, идет ли регистрация в бумажной форме, начальник отделения ответил, что в журнале только дублируется информация, которая заносится в компьютер.

В ходе общения с сотрудниками полиции Медведев подчеркнул, что МВД должно быть не расхлябанным, а эффективным, мобильным и сильным ведомством. Президент напомнил, что с 1 января будущего года зарплата полицейских увеличится.

"Изменения в структуре МВД происходят непросто, но альтернативы им нет", - заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, глава государства поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников МВД и ветеранов.