Кодирование от коррупции изобрели студенты таможенной академии

Петербургские студенты разработали технологию кодирования от коррупции и других преступных замыслов, о чём они заявили в четверг в ходе проведения международного молодежного форума инноваторов.

Свое ноу-хау студенты 3-го и 4-го курсов петербургского филиала российской таможенной Академии представили в 3-й день проведения международного молодежного форума инноваторов, который проходит в в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" Москве.

Разработчики признают, что принцип кодирования от коррупции гораздо более сложен, чем от тяги к алкоголю, сообщает Интерфакс.

Сам принцип технологии не раскрывается. Авторы только подчеркивают, что это те инновации, которые поменяют лицо России и мира в ближайшие годы.