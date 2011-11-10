Правительство Москвы: видеокамеры будут на всех улицах и площадях столицы

В Москве все площади и улицы будут оборудованы видеокамерами для обеспечения безопасности, сообщил в четверг мэр города президенту РФ во время посещения отдела МВД по Академическому району столицы.

"Будут установлены обзорные камеры на крышах жилых домов, чтобы видеть не только подъезд, но и весь двор, информация будет храниться до нескольких лет", - сообщил градоначальник, добавив, что "видеокамерами закроем все площади и улицы", сообщил Сергей Собянин Дмитрию Медведеву, передаёт РИА Новости.

В День сотрудников ОВД РФ глава государства проверил, как работает дежурная часть и группа оперативно-розыскной информации полицейского отделения.