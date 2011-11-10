Возбуждено дело против владелицы маршрутки, попавшей в ДТП в Саратове

Уголовное дело возбудило накануне следствие в Саратовской области в городе Балаково в отношении местной предпринимательницы, чей микроавтобус в конце октября попал в ДТП, в результате погибли два ребенка.

В отношении перевозчика - индивидуального предпринимателя и ее супруга, управлявшего этим микроавтобусом, возбудили дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передает РИА Новости. Санкции этой статьи предусматривают до десяти лет тюрьмы.

26 октября микроавтобус Hyundai вез школьников из города Балаково в цирк в Саратов. В маршрутке ехали 16 детей в возрасте от 8 до 12 лет и двое взрослых - классный руководитель и родитель одного из школьников. ДТП произошло с участием четырех машин, в том числе бензовоза "КамАЗ". Погибли две 12-летние девочки. 14 человек были госпитализированы.

Сразу в день аварии было возбуждено дело в отношении предполагаемого виновника ДТП - водителя машины "ВАЗ-21099" - жителя Саратова Николая Ремезенко дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкции статьи предусматривают до семи лет заключения.