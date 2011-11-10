Завтра 11.11.11 . Как проведут этот день россияне

Одинаковые числа: день, месяц и год. Такая дата настанет завтра – 11.11.11. Магия цифр? Свадьба, встреча с друзьями, торжественное мероприятие или важная сделка, - с некоторых пор стало модно назначать подобные события на подобные даты.

Портал Superjob.ru выяснил, что приурочить к 11 ноября 2011 года какое-то особое событие собираются 10% россиян. Из них по 1% опрошенных будут праздновать свадьбу – свою собственную или друзей, загадают желание или устроят вечеринку. «Я целый год планировала свадьбу, чтобы всё успеть к 11 ноября 2011 года»; «11.11.11 в 11:11 буду загадывать желания! Даже напоминалку на телефон установила!»; «Мы с друзьями запланировали вечеринку. Украсим квартиру, будем гадать»; «Я слышал, что в эту ночь можно будет увидеть комету. Так что установлю телескоп на даче и буду наблюдать за звездами», - делятся своими планами респонденты.



У 2% респондентов на эту дату приходится собственный день рождения или дни рождения близких, которые они и собираются отмечать. Другие планы на 11.11.11 имеются у 5% россиян: «Ожидаю рождения моей дочурки»; «У нас планируется встреча выпускников вуза»; «Собираюсь встретить порядочного мужчину».



Наконец, 2% наших сограждан пока не задумывались о том, чтобы приурочить к «волшебной» дате какое-либо мероприятие, но, возможно, сделают это в ближайшие дни: «Если бы вы не спросили, я бы и не подумала о дате 11.11.11. Подали идейку. Спасибо, постараюсь что-нибудь придумать, вдруг повезёт!» Ещё 1% россиян вообще об этом не задумывался: «Даже об этом не думал».



Большинство же наших сограждан (84%) не планирует приурочить к 11 ноября 2011 года какое-то особое событие. «Обычный день! Людям чуда да в сказку верить хочется, реальность не всегда красочна. Вот на числа да на даты смотрят. И ждут, что счастье свалится в определённые дни»; «Не планирую. Но считаю, что каждый вправе иметь свои причуды».



Среди наших соотечественников безоговорочно верят в магию цифр лишь 3% наших сограждан, ещё 17% скорее верят.

Напомним, известная балерина Анастасия Волочкова устроила свадьбу 7 июля 2007 года - 07.07.07. Но это не помогло сохранить семью. Брак артистки распался, несмотря на то, что красивую дату Анастасия выбирала.

Большинство же наших сограждан (84%) не планирует приурочить к 11 ноября 2011 года какое-то особое событие. «Обычный день! Людям чуда да в сказку верить хочется, реальность не всегда красочна. Вот на числа да на даты смотрят. И ждут, что счастье свалится в определённые дни»; «Не планирую. Но считаю, что каждый вправе иметь свои причуды».