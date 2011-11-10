В Общественной палате РФ требуют отставки российского посла в Таджикистане

В Общественной палате России требуют отставки посла РФ в Душанбе Юрия Попова, заявил в четверг член палаты Анатолий Кучерена, комментируя ситуацию с приговором, вынесенным таджикским судом российским летчикам.

Разрешением этого сложного вопроса должны заняться новые люди, а также на уровне главы МИД и его заместителей, считает Кучерена, говорится на сайте ОП РФ.

Во вторник суд таджикского города Курган-Тюбе приговорил летчиков Владимира Садовничего и Алексея Руденко к 8,5 годам тюрьмы за контрабанду, незаконное пересечение границы и нарушение правил полетов.

В четверг приговор, ставший причиной скандала между Москвой и Душанбе, прокомментировал генеральный прокурор Таджикистана. На экстренной пресс-конференции Шерхон Салимзода заявил: то, в чем обвиняют летчиков, является обычным преступлением.

В то же время, как отмечают информагентства, генпрокурор фактически не ответил ни на один вопрос журналистов и представителей российской дипмиссии. Так, он ушел от ответа на вопрос, почему консульство России в Таджикистане было проинформировано о происшествии лишь 31 мая текущего года, в то время, когда пилоты были задержаны таджикскими спецслужбами еще в марте. Защита пилотов уже подготовила кассационную жалобу на обвинительный приговор и завтра представит ее в органы юстиции Таджикистана.

Ранее "АН" сообщали, что в четверг спикер Верхней параты российского парламента Валентина Матвиенко заявила о том, что судьбой российских летчиков займется глава парламента Таджикистана.