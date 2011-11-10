Семья Захаровых победила в конкурсе «Семья Хабаровского края»

В Приамурье в этом году до финала очного конкурса «Семья Хабаровского края» дошли 10 семей, представивших на суд жюри свои творческие презентации и художественные ручные работы.



В результате борьбы победителем очного этапа 2011 года стала семья Захаровых из Верхнебуреинского района Хабаровского края. Жизненная позиция этой семьи выражена простыми и понятными любому человеку словами: «Если не я, то кто?». Губернатор Вячеслав Шпорт лично вручил главе семьи диплом первой степени, памятный знак «Семья Хабаровского края – 2011» и денежный приз в размере 50 тысяч рублей.



«Правительство края много делает для укрепления семейных традиций, - отметил, поздравляя победителей, глава региона. - Крепкая семья – залог стабильности общества, один из важнейших факторов развития культуры, экономики и политики государства. В Хабаровском края много семейных династий, которые на протяжении десятков и даже сотен лет являются образцом сплоченности, дружбы и любви. В таких семьях вырастают хорошие и добрые дети. Они радуют нас своими достижениями, делая общество здоровым и по-настоящему сильным. Хочется, чтобы с каждым годом как можно больше семей участвовали в таких конкурсах. А мы обеспечим им всестороннюю поддержку».



Правительства Хабаровского края, Всего в этом году за награды боролись 44 семьи из 16 районов, передает РИА «АмурПРЕСС». Ни одна семья-участник не осталась без подарка, Обладателям второго и третьего мест, семьям Шатиловых из Нанайского и Власовых из Амурского районов вручили премии в размере 35 и 25 тысяч рублей. Остальные участники получили специальные призы от организаторов и спонсоров.