В Главном управлении МВД РФ по ДФО прошла спартакиада

Около 70 сотрудников из разных подразделений Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу приняли участие в спартакиаде, приуроченной к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, сообщает РИА «АмурПРЕСС».



Индивидуально и в составе команд офицеры состязались в гиревом спорте, шахматах, мини-футболе и стрельбе из пистолета.



За активной борьбой, развернувшейся между спортсменами в погонах, напряженно следил весь коллектив и, в первую очередь, - начальник ГУ МВД России по ДФО генерал-майор полиции Евгений Кужель. По его мнению, залогом успешной работы любого сотрудника органов внутренних дел служат не только отточенные профессиональные навыки, но и в значительной степени, - здоровый, активный образ жизни, хорошая спортивная подготовка и физическая закалка.



По итогам спартакиады, 23 сотрудника ГУ МВД России по ДФО, занявшие призовые места в командном и личном зачетах, приказом начальника дальневосточного Главка награждены денежными премиями.

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю, генерал-майор полиции А.Ф. Сергеев 10 ноября поздравил коллег с профессиональным праздником. «День сотрудника органов внутренних дел – это также и праздник наших близких. Каждый знает, насколько поддержка со стороны родных важна для сотрудников в их нелегком труде и насколько прочна и ощутима эта помощь. Мы искренне благодарны. Спасибо вам за понимание, выдержку и терпение. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Отечеству!», - сказал А.Ф. Сергеев.