В Киргизии начался месячник борьбы с кражей невест
10 ноября 2011, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Киргизии в четверг начался месячник борьбы с умыканием невест. Он приурочен к международному дню защиты прав человека, который отмечается 10 декабря.
По официальным данным, в Киргизии ежегодно похищают около 16 тысяч девушек для принудительного вступления в брак, объясняя это национальными традициями, сообщает радио "Маяк".
Между тем, по словам правозащитников, похищение невест - это одно из тягчайших нарушений прав человека.