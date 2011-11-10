В Киргизии начался месячник борьбы с кражей невест

В Киргизии в четверг начался месячник борьбы с умыканием невест. Он приурочен к международному дню защиты прав человека, который отмечается 10 декабря.

По официальным данным, в Киргизии ежегодно похищают около 16 тысяч девушек для принудительного вступления в брак, объясняя это национальными традициями, сообщает радио "Маяк".

Между тем, по словам правозащитников, похищение невест - это одно из тягчайших нарушений прав человека.