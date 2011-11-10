В Приамурье в Юности откроется выставка об археологических традициях

В Хабаровском крае выставку под названием "Археологические традиции" готовят к открытию студенты факультета истории и юриспруденции АмГПУ.



В музее факультета будут представлены артефакты, найденные студентами во время прохождения практики, а также фотографии начиная с 60-х годов прошлого века до наших дней. На снимках изображены не только моменты археологических раскопок, но и с туристических сплавов по рекам Приамурья, сообщает РИА "АмурПРЕСС".