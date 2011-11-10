Тайна за СИЗО-замками: врачи не разглашают диагноз заключённой Юлии Тимошенко

Медкомисссия, которая по решению суда осмотрела экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в СИЗО, не может разгласить поставленный диагноз, сообщает украинское министерство охраны здоровья в четверг.

Состояние здоровья Тимошенко в последние дни значительно ухудшилось; по заявлению ее защиты, она не может самостоятельно передвигаться. Защита не знает, какой диагноз поставили экс-премьеру врачи, однако напоминает, что Тимошенко страдает от болей в позвоночнике.

По информации Минздрава, по решению суда медкомиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты медицинских учреждений Национальной Академии медицинских наук Украины, 7 и 9 ноября провела медицинский осмотр и обследование Тимошенко в киевском СИЗО, сообщает РИА Новости. Представители министерства здравоохранения Украины в состав комиссии не входили.

"Выводы о состоянии здоровья Тимошенко Юлии Владимировны принимались коллегиально, протокол подписан всеми членами комиссии. Уважая право Тимошенко на сохранение врачебной тайны и согласно действующему законодательству, врачи не могут разглашать диагноз и выводы", - говорится в сообщении.

Защита экс-премьера считает проведение следственных действий в сложившейся ситуации "пыткой".

Печёрский суд Киева в октябре приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Экс-премьер находится в СИЗО с начала августа, ранее защита заявляла о проблемах у нее со спиной.