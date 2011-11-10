Матвиенко: Судьбой российских летчиков займется глава парламента Таджикистана

Судьбой осужденных российских летчиков обещал лично заняться председатель парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев. Об этом сообщила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.



По ее словам, она лично передала Убайдуллоеву письмо депутатов Совета Федерации, в котором они выразили просьбу тщательным образом разобраться в этом вопросе. В ответ глава таджикского парламента выразил надежду на то, что данный вопрос будет решен положительно и не отразится на отношениях государств. Матвиенко отметила, что Россия вмешиваться во внутренние дела таджикистанского суда не собирается, но надеется на адекватную реакцию властей страны. Ранее генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзода призвал не ридавать "политическую окраску" делу пилотов Владимира Садовничего и Алексея Руденко.