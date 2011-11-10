Лужков запретил Батуриной возвращаться в Москву

Юрий Лужков вернулся в Москву и готов прийти на допрос в Следственный комитет при МВД. Бывший градоначальник признался, что запретил своей супруге, Елене Батуриной, возвращаться на родину.



В интервью газете "Московский комсомолец" Лужков рассказал, что многие друзья отговаривали его от возвращения в Москву. "Я понимаю все возможные для себя последствия, но не могу поступить иначе. Я работал честно и могу со спокойной совестью отвечать на все вопросы, которые мне собираются задать. Скрывать мне нечего. Никаких законных оснований для предъявления обвинений у следствия нет", - заявил Лужков. В то же время бывший мэр признался, что запретил жене, Елене Батуриной, возвращаться в Москву. "Нет никаких гарантий того, что она сможет вернуться обратно к детям. А это будет настоящей трагедией и для самой Елены, и для девочек", - отметил Лужков.



Следователи вызвали Юрия Лужкова для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с хищениями денежных средств в ОАО "Банк Москвы".