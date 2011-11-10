В Самаре прибытие Пояса Богородицы парализовало движение автотранспорта

В Самаре 3 центральных улицы закрыты для движения автотранспорта на 3 дня в связи с прибытием в четверг в город Пояса Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД региону.

Движение будет ограничено, чтобы обеспечить удобный доступ верующих, желающих поклониться святыне, к Покровскому кафедральному собору, где она будет находиться.

"Пояс Пресвятой Богородицы будет находиться в Покровском кафедральном соборе с 10 по 12 ноября. Движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, закрыто по улицам Ленинской, Братьев Коростелевых, Некрасовской", - говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Пояс Пресвятой Богородицы хранится в Ватопедском монастыре на святой горе Афон. Согласно преданию, он обладает удивительной силой, помогающей при беременности и рождении детей, исцеляющей бесплодие, дающей здоровье больным.

В Россию великая православная святыня была доставлена 20 октября. Святыня уже побывала в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Норильске, Владивостоке, Уссурийске, Красноярске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Саранске.