Лужков не разрешил Батуриной приезжать в Россию

Юрий Лужков, бывший столичный мэр, не разрешил своей супруге Елене Батуриной приезжать в Россию, так как нет гарантий того, что она вернется к детям, которые учатся сейчас в Великобритании.



В своем интервью Юрий Лужков сказал: "Я запретил ей это делать, потому что нет никаких гарантий в том, что она сможет вернуться обратно к детям". По его словам, если его супругу арестуют, "это будет настоящей трагедией и для самой Елены, и для девочек", - цитирует Лужкова газета "Московский комсомолец".



Юрий Лужков вернулся в Москву накануне, 9 ноября и намерен разобраться с делами, которые за время его отсутствия накопились на работе в Международном университете в Москве.



А 15 ноября он должен явиться к следователю на допрос по делу о хищениях в "Банке Москвы". По версии следствия, руководство банка выдало компании "Премьер-эстейт" кредит на 13,5 миллиарда рублей, которые в конечном итоге оказались на счетах Елены Батуриной. По версии следствия, эти деньги банк получил за свои акции, проданные городу за бюджетные деньги. Именно на эту тему следователи и хотят поговорить с экс-мэром.



Бывший градоначальник рассказал, что друзья отговаривали его от посещения допроса, "я понимаю все возможные для себя последствия, но не могу поступить иначе. Я работал честно и могу со спокойной совестью отвечать на все вопросы, которые мне собираются задать. Скрывать мне нечего", - заявил он.



По мнению Юрия Лужкова, вызов на допрос к следователю связан с его политическими заявлениями.