Рамзан Кадыров выступил за присвоение Грозному звание Города воинской славы

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал предложение парламентариев СКФО о присвоении городу Грозному звания "Город воинской славы". С такой инициативой выступила Северо-Кавказская парламентская ассоциация.



По словам Кадырова, более 40 тысяч выходцев из Чечено-Ингушетии ушли на фронт. Только после распада СССР страна узнала, что среди героических защитников Брестской крепости были 300 чеченцев, передает РИА Новости. "Чеченец Мовлади Висаитов первый со своим полком встретился с англо-американскими войсками союзников на Эльбе в апреле 1945 года и удостоился звания Героя Советского Союза", - заявил Кадыров. Причину замалчивания подвигов чеченцев на фронтах Великой Отечественной войны Кадыров видит в сталинских репрессиях и депортации чеченского народа. "Никто не говорил о том, что наша маленькая республика дала этой огромной стране более сотни Героев Советского Союза", - отметил Кадыров.