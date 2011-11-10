Игнатенко объявлен в международный розыск, его начал искать Интерпол

Бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, обвиняемый по "игорному делу", официально объявлен в международный розыск, его начал искать Интерпол.



Об этом в четверг сообщил заместитель начальника российского бюро Интерпола Алексей Абрамов, он рассказал, что накануне вечером были получены документы из Генпрокуратуры с согласием на объявление в международный розыск Александра Игнатенко, его данные были сразу переданы в розыскную базу Генсекретариата.



По его словам, теперь правоохранительные органы стран-участниц организации должны задержать Игнатенко в случае обнаружения его на территории своего государства, после чего незамедлительно проинформировать об этом Россию, передает РИА Новости.







